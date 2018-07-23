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Партия Терезы Мэй получила 50 тысяч фунтов в день обвинения РФ по делу Скрипалей
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Партия Терезы Мэй получила 50 тысяч фунтов в день обвинения РФ по делу Скрипалей 

Пятый канал 47 минут назад
Фото: Пятый канал
12 марта партия премьер-министра Великобритании получила 50 тысяч фунтов Стерлингов, пишет The Mirror.
Через некоторое время Тереза Мэй заявила, что Москва «очень вероятно» имеет отношение к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Издание отмечает, что за пожертвованием стоит супруга бывшего заместителя министра финансов РФ Владимира Чернухина — Любовь. Предположительно, пара уже несколько лет живет в западном Лондоне. Эти данные The Mirror получили в ходе анализа документов, опубликованных британской избирательной комиссией. В офисе премьер-министра Великобритании от комментариев отказались.
По информации таблоида, с 2016 года Консервативная партия приняла более 800 тысяч фунтов от связанных с Россией сторонников, хотя после вступления в должность обещала разобраться с этим на фоне растущей напряженности между Москвой и Лондоном.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Пострадавшие впали в кому, но медикам удалось спасти их жизни.
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