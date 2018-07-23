Киев: Работать в госорганах российского Крыма — не преступление

Об этом сообщает Радио Крым. Реалии.

По словам начальника управления прокуратуры АРК Светланы Блудовой, госслужащих с украинским паспортом, которые находятся в Крыму , не будут преследовать за госизмену.

Также Блудова отметила, что прокуратура разыскивает бывшего крымского судью Валерия Чернобука, который помогал властям РФ «устанавливать судебную систему Российской Федерации».

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

«Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность», — уверяет сотрудница Прокуратуры АРК.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.