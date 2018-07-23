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Киев: Работать в госорганах российского Крыма — не преступление
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Киев: Работать в госорганах российского Крыма — не преступление 

Украина.ру 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Радио Крым. Реалии.
По словам начальника управления прокуратуры АРК Светланы Блудовой, госслужащих с украинским паспортом, которые находятся в Крыму, не будут преследовать за госизмену.
Также Блудова отметила, что прокуратура разыскивает бывшего крымского судью Валерия Чернобука, который помогал властям РФ «устанавливать судебную систему Российской Федерации».
Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.
«Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность», — уверяет сотрудница Прокуратуры АРК.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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