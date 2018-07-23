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В Текстильщиках обсудили работу по борьбе с нарушителями правил торговли
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В Текстильщиках обсудили работу по борьбе с нарушителями правил торговли 

Управа района Текстильщики 50 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Участники встречи с населением в районе Текстильщшики обсудили работу по выявлению и пресечению на территории района фактов несанкционированной торговли.
По словам заместителя главы управы района Текстильщики по вопросам потребительского рынка и услуг Рустама Юсуфова, с начала года нарушители правил торговли оштрафованы на сумму 110 тысяч рублей. — В 2018 году было зафиксировано 54 нарушения правил торговли, 43 продавца были подвергнуты административному воздействию в виде штрафов, — отметил Рустам Юсуфов.
По его словам, рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории района Текстильщики проводятся регулярно. (ск)
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