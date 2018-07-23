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Спаси и переведи: появилась совместная благотворительная платформа Сбербанк и VISA
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Спаси и переведи: появилась совместная благотворительная платформа Сбербанк и VISA 

Деловое сообщество 52 минуты назад
ПАО «Сбербанк» и компания Visa создали новый сервис для ежедневной благотворительности «Сбербанк Вместе», сообщили в пресс-службе банка. Интернет-платформа разделена на тематические блоки «Детям», «Взрослым», «Природе» и «Культуре». Нуждающиеся в помощи участники будут размещать на ресурсе свои истории с помощью НКО. Отбор очень строг, мошеннические действия исключены. Пользователь может пожертвовать любую сумму выбранному благотворительному фонду, ознакомившись с историей конкретной цели на которую открыт сбор средств.
«Платформа «Cбербанк Вместе»дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — реализовывать те функции, ради которых они были созданы, — комментирует председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов. — И мы, как организаторы проекта, можем дать гарантию того, что помощь дойдет до ее адресатов, поскольку очень серьезно относимся к отбору контрагентов из числа НКО». Сейчас на ресурсе размещены 15 историй, их количество будет пополняться, а сами истории обновляться с течением времени.
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