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Ямы на трамвайных путях на Трифоновской улице устранили коммунальщики
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Ямы на трамвайных путях на Трифоновской улице устранили коммунальщики 

Управа района Марьина роща 50 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы заделали ямы, располагавшиеся на трамвайных путях на участке Трифоновской улицы. С просьбой о ремонте на портал «Наш город» обратился местный житель.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«На указанном участке проведены работы по ремонту покрытия трамвайных путей. Замечания устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)
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