Ямы на трамвайных путях на Трифоновской улице устранили коммунальщики

Коммунальные службы заделали ямы, располагавшиеся на трамвайных путях на участке Трифоновской улицы. С просьбой о ремонте на портал «Наш город» обратился местный житель.

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«На указанном участке проведены работы по ремонту покрытия трамвайных путей. Замечания устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)