Окружной конкурс «Супердедушка-2018» пройдет в Дмитровском районе САО

26 июля с 11:00 до 13:00 в парке «Ангарские пруды» Дмитровского района в рамках проекта «Московское долголетие» пройдет окружной конкурс «Супердедушка-2018».

В конкурсе смогут принять участие мужчины, вышедшие на пенсию, проживающие на территории САО, те, кто ведет здоровый образ жизни и придерживается активной жизненной позиции. В рамках конкурса пройдут соревнования в стиле активной спортивно-развлекательной игры-квеста «Зарница».

Участник, набравший наибольшее количество баллов в соревновании, будет признан победителем окружного этапа и направлен для участия на городской этап конкурса «Супердедушка-2018». Все участники проекта будут награждены дипломами и памятными подарками.

Регистрация участников начнется в 10:30 утра у амфитеатра в парке «Ангарские пруды».