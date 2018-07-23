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Областной Минтранс показал, как именно планируется соединить Московское шоссе с Ново-Садовой
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Областной Минтранс показал, как именно планируется соединить Московское шоссе с Ново-Садовой 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог опубликовало схему продления улицы Авроры. Новую дорогу хотят проложить от Московского шоссе до Ново-Садовой.
Как видно на схеме, дорога проходит вдоль частного сектора и Ботанического сада. Пока не ясно, затронет ли дорога земли, на которых располагаются эти объекты.
Сейчас представители регионального Минтранса ищут компанию, которая подготовит документы по этому участку.
— Все работы разбиты на два этапа. До 15 сентября подрядчики проводят инженерные изыскания. Затем до 1 ноября они готовят документы по планировке территории, — говорится в техническом задании.
На эти цели из регионального бюджета планируют потратить 2,5 миллиона рублей.
Продление Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой могут увязать с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной.
Улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Она берет начало от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала.
Посмотрите наш репортаж о том, чем живет сейчас эта улица и с какими проблемами сталкиваются местные жители.
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