Областной Минтранс показал, как именно планируется соединить Московское шоссе с Ново-Садовой

Министерство транспорта и автомобильных дорог опубликовало схему продления улицы Авроры. Новую дорогу хотят проложить от Московского шоссе до Ново-Садовой.

Как видно на схеме, дорога проходит вдоль частного сектора и Ботанического сада. Пока не ясно, затронет ли дорога земли, на которых располагаются эти объекты.

Сейчас представители регионального Минтранса ищут компанию, которая подготовит документы по этому участку.

— Все работы разбиты на два этапа. До 15 сентября подрядчики проводят инженерные изыскания. Затем до 1 ноября они готовят документы по планировке территории, — говорится в техническом задании.

На эти цели из регионального бюджета планируют потратить 2,5 миллиона рублей.

Продление Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой могут увязать с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной.

Улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Она берет начало от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала.

Посмотрите наш репортаж о том, чем живет сейчас эта улица и с какими проблемами сталкиваются местные жители.