Водителям: что Минфин хочет поправить в законе об ОСАГО

Для заядлых нарушителей страховка станет в разы дороже, если поправки Минфина к закону об ОСАГО будут приняты. А вот мощность двигателя влиять на цену больше не будет. О том как сэкономить на ОСАГО, узнал Сергей Лесков

Запредельная скорость, резкое торможение, и частые перестроения. Автохамы на дороге — головная боль для автомобилистов. Но за грубость теперь придется платить. Стоимость полиса ОСАГО будет напрямую зависеть от стиля вождения.

Выявить дорожного хулигана не составит труда. Кто и как ведет себя на дороге, страховым компаниям расскажет специальный прибор. Телеметрический датчик фиксирует десятки параметров автомобиля во время движения. От этих данных и будет зависеть стоимость следующего полиса автогражданки.

— Штука умная, все анализирует. Будет выставляться балл по 100-бальной шкале. И в результате от этого на следующий период страхования скидка будет распространяться, либо ты ее будешь лишаться, — отмечает Денис Шубин , председатель автоклуба.

Специалисты к приборам учета относятся скептически. Уверяют, что установить на все машины их нереально. Стоят недешево. В среднем около десяти тысяч рублей. Не каждый водитель сможет или захочет его покупать. А что делать если застрял? Ведь из канавы придется выбираться враскачку, и эти колебания прибор будет строго фиксировать.

— Телематическое устройство ведь не учитывает на какой дороге вы двигаетесь. Поэтому достаточно сложно будет собственнику доказать, что в этот день и в этот час ты ехал не по асфальтированной дороге, а по какой-то плохой, — говорит Александр Закутайло, автоюрист.

Но наказание рублем для дорожных хулиганов лишь одно из возможных нововведений. Минфин готовит реформу закона об ОСАГО. К примеру, полис можно будет покупать сразу на три года. Максимальные выплаты за разбитую машину или ущерб здоровью вырастут в разы, до двух миллионов. Ну и главное: отменяются надбавки за мощность двигателя и региональный коэффициент. Так что стоить полис ОСАГО во всех городах может одинаково. И вроде бы все хорошо, но автомобилисты — народ недоверчивый.

— А теперь самый главный вопрос, а кто за все это платить будет? Страховщики говорят нам повысят выплаты до миллиона до двух. Но практика показывает, что в конечном итоге это все бременем ляжет на автовладельцев, — рассуждает Сергей Канаев , руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России».

Сами страховщики грядущим переменам тоже не особо радуются. Большие выплаты — лакомый кусок для мошенников. А отмена регионального коэффициента, говорят, и вовсе катастрофа. Есть города-рекордсмены по количеству аварий, а значит оттуда одни убытки? Но зарабатывать ведь надо. Так что водителям в придачу к полису, скорее всего, представят целый пакет интересных предложений, от которых те не смогут отказаться.