В России подготовили очередной проект поправок в закон об ОСАГО

Минфин представил поправки к закону об ОСАГО. Согласно документу — полностью меняется расчет стоимости полиса. Авторы законопроекта предложили определять ее по стилю вождения. Для заядлых нарушителей страховка может стать в разы дороже. А вот мощность двигателя влиять на цену больше не будет. О том, как сэкономить на ОСАГО узнал Сергей Лесков.

Запредельная скорость, резкое торможение, и частые перестроения. Автохамы на дороге — головная боль для автомобилистов. Но за грубость теперь придется платить. Стоимость полиса ОСАГО будет напрямую зависеть от стиля вождения. Этому водителю явно придется раскошелиться.

Выявить дорожного хулигана не составит труда. Кто и как ведет себя на дороге, страховым компаниям расскажет вот такой прибор. Телеметрический датчик фиксирует десятки параметров автомобиля во время движения. От этих данных и будет зависеть стоимость следующего полиса автогражданки.

— Штука умная, все анализирует. Будет выставляться балл по сто бальной шкале. И в результате от этого на следующий период страхования скидка будет распространяться, либо ты ее будешь лишаться, — говорит председатель автоклуба Денис Шубин.

Специалисты к приборам учета относятся скептически. Уверяют, установить на все машины их не реально. Стоят недешево. В среднем около десяти тысяч рублей. Не каждый водитель сможет или захочет его покупать.

Но наказание рублем для дорожных хулиганов лишь одно из возможных нововведений. Минфин готовит реформу закона об ОСАГО. К примеру, полис можно будет покупать сразу на три года. Максимальные выплаты за разбитую машину или ущерб здоровью вырастут в разы, до двух миллионов. Ну, и, пожалуй, главное: Отменяются надбавки за мощность двигателя и региональный коэффициент. Так, что стоить полис ОСАГО во всех городах может одинаково. И вроде бы все хорошо. Но автомобилисты — народ недоверчивый

— А теперь самый главный вопрос, а кто за все это платить будет? Страховщики говорят, нам повысят выплаты до миллиона до двух. Но практика показывает, что в конечном итоге это все бременем ляжет на автовладельцев, — считает руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев.

Сами страховщики грядущим переменам тоже не особо радуются. Большие выплаты — лакомый кусок для мошенников. А отмена регионального коэффициента, говорят, и вовсе катастрофа. Есть города — рекордсмены по количеству аварий — значит, оттуда одни убытки? Но зарабатывать ведь надо. Так, что водителям в придачу к полису, скорее всего, представят целый пакет интересных предложений. От которых, те не смогут отказаться.