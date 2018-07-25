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СМИ сообщили об изменениях в системе ОСАГО
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СМИ сообщили об изменениях в системе ОСАГО 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Министерстве финансов разработали законопроект об изменениях в системе ОСАГО, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обновленные поправки в законе «Об ОСАГО».
По имеющимся данным, Минфин предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения. Также законопроект предполагает отмену коэффициента цены полиса от региона и мощности машины.
Согласно документу, на смену региональному коэффициенту и коэффициенту мощности при определении цены полиса станут учитывать стиль вождения. На стоимость ОСАГО также будут влиять нарушение ПДД, резкое торможение и перестроение, скорость езды, а также то, насколько часто и длительно автовладелец пользуется машиной.
Отмечается, что водители смогут приобретать полис ОСАГО сразу на три года. Также планируется ввести разные типы полисов с разными лимитами выплат.
Ранее стала известна дата, с которой камеры начнут проверять наличие ОСАГО.
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