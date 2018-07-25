СМИ сообщили об изменениях в системе ОСАГО

По имеющимся данным, Минфин предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения. Также законопроект предполагает отмену коэффициента цены полиса от региона и мощности машины.

Согласно документу, на смену региональному коэффициенту и коэффициенту мощности при определении цены полиса станут учитывать стиль вождения. На стоимость ОСАГО также будут влиять нарушение ПДД, резкое торможение и перестроение, скорость езды, а также то, насколько часто и длительно автовладелец пользуется машиной.

Отмечается, что водители смогут приобретать полис ОСАГО сразу на три года. Также планируется ввести разные типы полисов с разными лимитами выплат.

Ранее стала известна дата, с которой камеры начнут проверять наличие ОСАГО.