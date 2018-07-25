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Минфин предлагает реформировать систему ОСАГО и учитывать стиль вождения
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Минфин предлагает реформировать систему ОСАГО и учитывать стиль вождения 

Авторадио 5 часов назад
Фото: Автостат
Минфин предлагает реформировать систему ОСАГО. В частности, хотят перейти от нынешней системы государственного регулирования тарифов к индивидуальному тарифообразованию. Поэтапный переход к свободному рынку должен завершиться к 2023–2025 годам. Сейчас цена ОСАГО отталкивается от базового тарифа — он колеблется от 3500 до 4000 рублей. Плюс к этому учитываются возраст и стаж водителя, а также страховая история. Автомобилист, например, получает скидки за безаварийную езду. Цену ОСАГО определяют также коэффициент региона и мощности двигателя. И вот как раз эти два пункта в Минфине хотят отменить. По информации газеты «Ведомости», вместо них Минфин предлагает смотреть на стиль вождения: не слишком ли резко водитель тормозит, как перестраивается и какую скорость выбирает. Также предлагают учитывать нарушения правил дорожного движения, которые не зафиксированы дорожными камерами — сведения о них страховщики собираются получать со специальных устройств в машине.
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