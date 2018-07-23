Легкомоторный самолет разбился во Франции

Легкий самолет типа Cessna разбился во французском регионе Новая Аквитания, пилот погиб. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Известно, что самолет упал неподалеку от местного авиаклуба. По предварительной информации, пилот вел машину на посадку. Мужчина, управлявший Cessna, погиб на месте.

Крушение самолета привело к возгоранию в лесном массиве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На его тушение прибыли пожарные.

Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Техас. Инцидент произошел при выполнении воздушным судном взлета.