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После ЧМ-2018 возросла популярность детских футбольных секций в Истре
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После ЧМ-2018 возросла популярность детских футбольных секций в Истре 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Более трех тысяч детей посещают занятия в местных футбольных спортивных секциях.
В подмосковной Истре после чемпионата мира дети в массовом порядке начали проявлять интерес к занятиям в футбольных секциях. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Дунаев.
— Что мы точно увидели, это то, что огромное количество мальчишек и даже девчонок теперь хотят стать именно вратарями. У нас 3 тысячи детишек пойдут в детско-юношеские спортивные школы по футболу именно после чемпионата мира, — рассказал он в интервью «Радио 1».
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов страны. Отметим, что тренировочная база победителей турнира — французов располагалась в подмосковной Истре.
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