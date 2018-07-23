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Специалисты выполнили работы по благоустройству 14 дворов в Щербинке
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Специалисты выполнили работы по благоустройству 14 дворов в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В рамках комплексной программы по благоустройству 14 дворов в городском округе Щербинка. Об этом стало известно 23 июля.
— Специалисты завершили работы на 14 объектах. Один из них — дворовая территория улицы Театральная. Всего запланировано благоустройство 26 дворовых территорий, — отметил специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.
Он добавил, что ремонт продолжится по следующим адресам: улица Спортивная, дома №№1, 3, 5 и 13. В него войдут реконструкция детских площадок, укладка резинового покрытия и установка малых архитектурных форм.
Специалисты завершили ремонт по пяти адресам: улицы Юбилейная, дома №№16, 18, 20; и Театральная, дома №№10,12.
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