Специалисты выполнили работы по благоустройству 14 дворов в Щербинке

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В рамках комплексной программы по благоустройству 14 дворов в городском округе Щербинка. Об этом стало известно 23 июля.

— Специалисты завершили работы на 14 объектах. Один из них — дворовая территория улицы Театральная. Всего запланировано благоустройство 26 дворовых территорий, — отметил специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.

Он добавил, что ремонт продолжится по следующим адресам: улица Спортивная, дома №№1, 3, 5 и 13. В него войдут реконструкция детских площадок, укладка резинового покрытия и установка малых архитектурных форм.

Специалисты завершили ремонт по пяти адресам: улицы Юбилейная, дома №№16, 18, 20; и Театральная, дома №№10,12.