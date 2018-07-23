Ещё
Работы по замене кровли провели в Рязановском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по замене кровли провели в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Рязановское
На территории поселка Фабрики имени 1 Мая закончились работы по замене мягкой кровли в одном из многоквартирных жилых домов. Об этом 23 июля сообщили в администрации поселения Рязановское.
— Все ремонтные работы провели сотрудники подрядной организации. Замену мягкой кровли завершили по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, дом №9 «А». Специалисты провели работы в соответствии с муниципальным контрактом, — поделилась информацией пресс-секретарь местной администрации Наталья Палюхевич.
Добавим, что на данный момент на территории Рязановского введутся работы по реконструкции и благоустройству нескольких детских площадок и высадка деревьев.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод Специалисты завершили работы по подсадке растений во Внуковском Работы по благоустройству 11 дворов завершили в Воскресенском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога320
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе131
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину87
Дачники будут жить по новым правилам130
Из россиян сделают «вечных пешеходов»47
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение