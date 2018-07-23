Работы по замене кровли провели в Рязановском

Фото: администрация поселения Рязановское

На территории поселка Фабрики имени 1 Мая закончились работы по замене мягкой кровли в одном из многоквартирных жилых домов. Об этом 23 июля сообщили в администрации поселения Рязановское.

— Все ремонтные работы провели сотрудники подрядной организации. Замену мягкой кровли завершили по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, дом №9 «А». Специалисты провели работы в соответствии с муниципальным контрактом, — поделилась информацией пресс-секретарь местной администрации Наталья Палюхевич.

Добавим, что на данный момент на территории Рязановского введутся работы по реконструкции и благоустройству нескольких детских площадок и высадка деревьев.