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Четвертую серию сериала «Люди и манекены» покажут в Московском еврейском общинном центре
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Четвертую серию сериала «Люди и манекены» покажут в Московском еврейском общинном центре 

Управа района Марьина роща 50 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Мини-сериал «Люди и манекены», главную роль в котором исполнил Аркадий Райкин, увидят гости Московского еврейского общинного центра. Зрителей ждут 25 июля.
— Мини-сериал «Люди и манекены» — это работа выдающегося сатирика и его талантливой театральной труппы, где актеры высмеяли пороки современного общества. В талантливом сценарии есть не только миниатюры, но и монологи, интермедии и даже этюды, — сообщили в центре.
Начало в 19.00 в зале «Амфитеатр». Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу 2-й Вышеславцев переулок, дом 5А. Вход свободный. (ис)
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