Четвертую серию сериала «Люди и манекены» покажут в Московском еврейском общинном центре

Мини-сериал «Люди и манекены», главную роль в котором исполнил Аркадий Райкин , увидят гости Московского еврейского общинного центра. Зрителей ждут 25 июля.

— Мини-сериал «Люди и манекены» — это работа выдающегося сатирика и его талантливой театральной труппы, где актеры высмеяли пороки современного общества. В талантливом сценарии есть не только миниатюры, но и монологи, интермедии и даже этюды, — сообщили в центре.

Начало в 19.00 в зале «Амфитеатр». Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу 2-й Вышеславцев переулок, дом 5А. Вход свободный. (ис)