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Хакеры пытаются создать ботнет из маршрутизаторов D-Link и Dasan
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Хакеры пытаются создать ботнет из маршрутизаторов D-Link и Dasan 

SecurityLab.ru 58 минут назад
Компания eSentire Threat Intelligence сообщила о новой вредоносной кампании, нацеленной на уязвимые маршрутизаторы от производителей D-Link и Dasan. По словам специалистов, хакеры пытаются создать ботнет из уязвимых устройств.
Исследователи зафиксировали массовые попытки эксплуатации с более чем 3 тыс. различных IP-адресов. Атака была нацелена на модели D-Link 2750B и Dasan GPON, работающих под управлением прошивки GPON.
«Ботнеты, построенные с помощью скомпрометированных маршрутизаторов, могут в конечном итоге сдаваться в аренду другим хакерам, использующим их для вымогательств, DDoS-атак и других целей», — отметили специалисты.
Как сообщили эксперты, атака велась в течение 10 часов. Злоумышленники попытались проэксплуатировать уязвимость CVE-2018-10562, присутствующую в маршрутизаторах с версией прошивки ZIND-GPON-25xx.
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