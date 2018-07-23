В Псковской области упразднены две карантинные фитосанитарные зоны на общей площади более 117 гектаров 

Представители территориального управления Россельхознадзора сняли карантин на территории СПК «Наумовский» в Куньинском районе и СХПК «Рассвет» в Пустошкинском районе Псковской области: там в течение трех лет проводились плановые обследования карантинных фитосанитарных зон, установленных по карантинному сорному растению повилике (Cuscuta spp.). Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для снятия карантина была ликвидация очага повилики и её отсутствие на данной территории в течение 3 лет подряд, подтверждённое данными контрольных обследований, проведённых работниками Россельхознадзора. Повилика — сорное растение, объект внешнего и внутреннего карантина Российской Федерации. Вред, наносимый сельскому хозяйству карантинными сорняками, обусловлен не только снижением урожайности культур, но и засорением урожая и ухудшением его качества, снижением продуктивности лугов и пастбищ, токсичностью для людей и животных. Сено кормовых трав, пораженных повиликой, плесневеет, теряет свою питательную ценность и может вызвать заболевание животных. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».