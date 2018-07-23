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Воронежцам рассказали, сколько домов снесут ради дублёра Московского проспекта
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Воронежцам рассказали, сколько домов снесут ради дублёра Московского проспекта 

Вести Воронеж 57 минут назад
Фото: Вести Воронеж
На улице Солнечной власти запланировали выкуп 6-12 домовладений. Для строительства дублёра Московского проспекта на улице Солнечной снесут 6-12 домов. Об этом рассказал руководитель регионального департамента транспорта и автодорог Максим Оськин в понедельник, 23 июля. По его словам, предварительных соглашений с собственниками домов и земельных участков об их выкупе и последующем переселении уже удалось достичь. По словам Максима Оськина точное число домов, которые будут изъяты в пользу муниципалитета, определят позже. Это будет зависеть от ширины будущей магистрали. Сейчас ведутся расчёты мощности транспортных потоков, которые должен будет отвести с Московского проспекта дублёр. — Предварительные переговоры провели осенью прошлого года и ещё раз в этом году. Мы предложили выкуп участков и переселение. Эти участки заливает дождями, затапливает талыми водами, плюс близость дороги с интенсивным движением — местные жители готовы принять наше предложение. Эти расходы заложат в смету строительства улицы-дублёра, — рассказал Максим Оськин. Проект строительства разработают к июню 2019 года. Он обойдется в 46 млн рублей. Власти уже утвердили техническое задание на разработку проектно-сметной документации и ведут работу по уточнению границ прилегающих участков и признаний бесхозяйными сетей, пролегающих на территории будущего строительства. О том, что проектирование дублёра Московского проспекта начнётся в 2018 году, стало известно ещё в конце декабря 2017-го. Власти уже запланировали «глобальный выкуп» земельных участков под строительство новой дороги. Объект станет частью Воронежской кольцевой автодороги. Что она будет из себя представлять, читайте в обзоре «Вести-Воронеж». Елена Гончарова
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