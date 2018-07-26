Ещё
Воронежские общественники раскритиковали проект дублёра Московского проспекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

Воронежские общественники раскритиковали проект дублёра Московского проспекта 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Без корректировки проекта он станет «дорогой в никуда». Сопредседатель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков выступил с замечаниями к проекту строительства дублёра Московского проспекта на месте улиц Солнечная и 60-й Армии в среду, 25 июля. По его мнению, дублёр не решит проблему недостаточной связности улично-дорожной сети, а значит, ни малейшего смысла в многомиллиардном строительстве нет. Дублёр Московского проспекта станет одним из первых и наименее затратных, но принципиально важных для города объектов, которые войдут в состав кольцевой автодороги. Он пройдет по существующей транспортной сети — улицам 60 Армии, Лизюкова, Хользунова, с выходом на Солнечную, проспект Труда, 9 Января, Свободы и Кольцовскую. На последнем этапе формирования дублёра построят отрезок дороги, соединяющий улицы Антонова-Овсеенко и Владимира Невского. Проект строительства разработают к июню 2019 года. Он обойдется в 46 млн рублей. Власти уже утвердили техническое задание на разработку проектно-сметной документации и ведут работу по уточнению границ прилегающих участков и признаний бесхозяйными сетей, пролегающих на территории будущего строительства. Чтобы проложить магистраль, снесут несколько домов на улице Солнечная. С тем, что дублёр нужен, общественники не спорят. — Собственно идея напрашивается уже давно. В силу каких-то странных обстоятельств улица 60-й Армии разорвана при движении в центр на перегоне между улицами Генерала Лизюкова и Хользунова, а также её не достроили от ул. Владимира Невского до микрорайона Подгорное. Необходимость реконструкции улицы 60-й Армии не вызывает ни малейших вопросов, а главное — это не повлечет снос капитальных сооружений, –считает Юрий Новиков. При этом он отметил, что нынешняя концепция дублёра предполагает, что поток будет попадать в центр по улицам Свободы, а из центра на Солнечную — по 9 января, а это нерационально — Ни малейшего смысла в многомиллиардном строительстве без восстановления связанности улично-дорожной сети нет. Поток автомобилей с Солнечной должен проходить над железной дорогой по путепроводу или под ней по тоннелю и выходить в центр, на улицу Кольцовская как минимум. Если мы планируем упереть весь поток с дублёра в пробки на Московском проспекте и улице Свободы, то речь идет о напрасной трате денег. Расширить улицу Свободы не представляется возможным. Забить проспект Труда окончательно — точно не самая лучшая идея. Таким образом при проектировании реконструкции Солнечной — 60й Армии необходимо продумать и спроектировать главное — как автомобили будут попадать за железную дорогу. Также неплохо было бы реконструировать дорожную сеть в кварталах между Кропоткина и 9 Января — там так же большие проблемы со связанностью дорожной сети, — отметил Юрий Новиков. В противном случае, по его мнению, дублёр Московского проспекта станет ненужной дорогой «из ниоткуда в никуда». Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
Многомиллионный долг УК «Созвездие» перед «Воронежтеплосетью» привёл к уголовному делу Стало известно, когда и как в Воронеже избавятся от неприятного запаха очистных Волонтёры рассказали, где нашли пропавшего в Воронеже 8-летнего школьника
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР107
С Крымским мостом может произойти страшное422
Британия подняла истребители из-за Су-24
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение