Воронежские общественники раскритиковали проект дублёра Московского проспекта 

Без корректировки проекта он станет «дорогой в никуда». Сопредседатель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков выступил с замечаниями к проекту строительства дублёра Московского проспекта на месте улиц Солнечная и 60-й Армии в среду, 25 июля. По его мнению, дублёр не решит проблему недостаточной связности улично-дорожной сети, а значит, ни малейшего смысла в многомиллиардном строительстве нет. Дублёр Московского проспекта станет одним из первых и наименее затратных, но принципиально важных для города объектов, которые войдут в состав кольцевой автодороги. Он пройдет по существующей транспортной сети — улицам 60 Армии, Лизюкова, Хользунова, с выходом на Солнечную, проспект Труда, 9 Января, Свободы и Кольцовскую. На последнем этапе формирования дублёра построят отрезок дороги, соединяющий улицы Антонова-Овсеенко и Владимира Невского. Проект строительства разработают к июню 2019 года. Он обойдется в 46 млн рублей. Власти уже утвердили техническое задание на разработку проектно-сметной документации и ведут работу по уточнению границ прилегающих участков и признаний бесхозяйными сетей, пролегающих на территории будущего строительства. Чтобы проложить магистраль, снесут несколько домов на улице Солнечная. С тем, что дублёр нужен, общественники не спорят. — Собственно идея напрашивается уже давно. В силу каких-то странных обстоятельств улица 60-й Армии разорвана при движении в центр на перегоне между улицами Генерала Лизюкова и Хользунова, а также её не достроили от ул. Владимира Невского до микрорайона Подгорное. Необходимость реконструкции улицы 60-й Армии не вызывает ни малейших вопросов, а главное — это не повлечет снос капитальных сооружений, –считает Юрий Новиков. При этом он отметил, что нынешняя концепция дублёра предполагает, что поток будет попадать в центр по улицам Свободы, а из центра на Солнечную — по 9 января, а это нерационально — Ни малейшего смысла в многомиллиардном строительстве без восстановления связанности улично-дорожной сети нет. Поток автомобилей с Солнечной должен проходить над железной дорогой по путепроводу или под ней по тоннелю и выходить в центр, на улицу Кольцовская как минимум. Если мы планируем упереть весь поток с дублёра в пробки на Московском проспекте и улице Свободы, то речь идет о напрасной трате денег. Расширить улицу Свободы не представляется возможным. Забить проспект Труда окончательно — точно не самая лучшая идея. Таким образом при проектировании реконструкции Солнечной — 60й Армии необходимо продумать и спроектировать главное — как автомобили будут попадать за железную дорогу. Также неплохо было бы реконструировать дорожную сеть в кварталах между Кропоткина и 9 Января — там так же большие проблемы со связанностью дорожной сети, — отметил Юрий Новиков. В противном случае, по его мнению, дублёр Московского проспекта станет ненужной дорогой «из ниоткуда в никуда». Елена Гончарова