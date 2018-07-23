Капитальный ремонт подъездов завершили во Внуковском

Фото: администрация поселения Внуковское

Специалисты одной из управляющих компаний завершили работы в подъездах домов Внуковского в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщили 23 июля в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения.

— Совсем недавно специалисты провели ряд ремонтных работ в подъездах домов №№9, 10 и 11, которые расположены на улице Летчика Грицевца в микрорайоне «Солнцево Парк». На каждом объекте были определены основные проблемы, которые нужно устранить или исправить, — рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Внуковского. — В соответствии со сметной документацией специалисты провели покраску стен, заменили плитку, входные группы, где это было необходимо, и произвели другие работы.

Сотрудник отдела добавил, что ремонт начался в мае 2018 года.