Ещё
В Таиланде лесники были вынуждены раздеться для отлова назойливых обезьян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде лесники были вынуждены раздеться для отлова назойливых обезьян 

РИА Новости 58 минут назад
БАНГКОК, 23 июл — РИА Новости. Сотрудникам департамента лесного хозяйства в таиландской провинции Краби пришлось снять форменные рубахи, чтобы поймать диких обезьян, пристающих к туристам и местным жителям в районе одного из наиболее посещаемых буддийских храмов, сообщает интернет-версия газеты «Кхао Сот».
Операция по отлову около 200 длиннохвостых макак, ворующих еду с кухонь местных жителей и выпрашивающих подачки у туристов, готовилась давно. Для переселения обезьян, которых, как и при вывозе их сородичей с острова Пхукет, предварительно стерилизуют, приготовлен лесной участок площадью 380 гектаров на острове Ланта в Андаманском море, сообщает издание.
Проводившие операцию сразу же столкнулись с непредвиденной реакцией обезьян: увидев людей в форме, первая заметившая их макака подала сигнал сородичам, и вся стая мгновенно снялась с места и исчезла в ближайших зарослях. Это повторилось несколько раз, прежде чем руководители операции предложили всем ее участникам снять форменные рубахи и остаться в майках, которые носят под формой таиландские госслужащие.
Когда обезьяны вернулись на излюбленную площадку перед храмом, и к ним подошли несколько десятков людей в майках, животные начали привычно приставать к ним в ожидании подачек, как всегда делали при появлении у храма туристов, и попались в ловушку, пишет газета.
В ходе первой фазы операции лесникам удалось поймать 110 обезьян, сообщает газета, однако вожак стаи и еще около сотни животных успели убежать. Операция будет продолжаться, пока все обезьяны стаи не будут пойманы и отправлены на ветеринарный пункт для стерилизации и дальнейшей отправки на остров Ланта, говорится в сообщении.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога320
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе131
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину87
Дачники будут жить по новым правилам130
Из россиян сделают «вечных пешеходов»47
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение