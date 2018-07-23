В Таиланде лесники были вынуждены раздеться для отлова назойливых обезьян

БАНГКОК , 23 июл — РИА Новости . Сотрудникам департамента лесного хозяйства в таиландской провинции Краби пришлось снять форменные рубахи, чтобы поймать диких обезьян, пристающих к туристам и местным жителям в районе одного из наиболее посещаемых буддийских храмов, сообщает интернет-версия газеты «Кхао Сот».

Операция по отлову около 200 длиннохвостых макак, ворующих еду с кухонь местных жителей и выпрашивающих подачки у туристов, готовилась давно. Для переселения обезьян, которых, как и при вывозе их сородичей с острова Пхукет , предварительно стерилизуют, приготовлен лесной участок площадью 380 гектаров на острове Ланта в Андаманском море, сообщает издание.

Проводившие операцию сразу же столкнулись с непредвиденной реакцией обезьян: увидев людей в форме, первая заметившая их макака подала сигнал сородичам, и вся стая мгновенно снялась с места и исчезла в ближайших зарослях. Это повторилось несколько раз, прежде чем руководители операции предложили всем ее участникам снять форменные рубахи и остаться в майках, которые носят под формой таиландские госслужащие.

Когда обезьяны вернулись на излюбленную площадку перед храмом, и к ним подошли несколько десятков людей в майках, животные начали привычно приставать к ним в ожидании подачек, как всегда делали при появлении у храма туристов, и попались в ловушку, пишет газета.

В ходе первой фазы операции лесникам удалось поймать 110 обезьян, сообщает газета, однако вожак стаи и еще около сотни животных успели убежать. Операция будет продолжаться, пока все обезьяны стаи не будут пойманы и отправлены на ветеринарный пункт для стерилизации и дальнейшей отправки на остров Ланта, говорится в сообщении.