Ещё
Жители Троицка поучаствовали в блог-туре по Новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Троицка поучаствовали в блог-туре по Новой Москве 

Префектура ТиНАО города Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Мария Иванова
Жители городского округа Троицк 21 июля приняли участие в блог-туре. В этот раз путешественники посетили несколько населенных пунктов Новой Москвы.
— Блог-тур мы проводим четвертый год подряд. Каждый раз участники посещают разные достопримечательности Новой Москвы. Всего в мероприятии приняло участие 25 человек. Среди них были жители поселения Московский и городского округа Троицк, — уточнила руководитель методического отдела Централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Александра Стеркина.
Она отметила, что в экскурсии поучаствовали дети и взрослые.
В рамках мероприятия путешественники посетили достопримечательности в поселениях Филимонковское, Вороновское и городе Подольске.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод Специалисты завершили работы по подсадке растений во Внуковском Работы по благоустройству 11 дворов завершили в Воскресенском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога320
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе131
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину87
Дачники будут жить по новым правилам130
Из россиян сделают «вечных пешеходов»47
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение