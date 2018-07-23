Жители Троицка поучаствовали в блог-туре по Новой Москве

Жители городского округа Троицк 21 июля приняли участие в блог-туре. В этот раз путешественники посетили несколько населенных пунктов Новой Москвы.

— Блог-тур мы проводим четвертый год подряд. Каждый раз участники посещают разные достопримечательности Новой Москвы . Всего в мероприятии приняло участие 25 человек. Среди них были жители поселения Московский и городского округа Троицк, — уточнила руководитель методического отдела Централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Александра Стеркина.

Она отметила, что в экскурсии поучаствовали дети и взрослые.