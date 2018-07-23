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Костромичка расцарапала лицо приставу, пытаясь попасть на прием в неположенное время
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Костромичка расцарапала лицо приставу, пытаясь попасть на прием в неположенное время 

k1news.ru 59 минут назад
Фото: k1news.ru
Буйный нрав 60-летней костромички стал причиной для возбуждения в отношении нее уголовного дела.
Женщина напала на судебного пристава, когда тот был при исполнении, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
5 июня должница по исполнительному производству пришла в отдел судебных приставов на улице Профсоюзной. Она пыталась прорваться на прием без очереди, да еще и в неположенное время. Пристав, который охранял вход, сначала пытался объяснить женщине, что ей необходимо записаться, но она его не послушала.
Правоохранителю пришлось применить силу, чтобы вывести женщину за ограждение. В ответ на это она несколько раз ударила его по голове и в живот, расцарапала лицо.
Сейчас проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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