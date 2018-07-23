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В центре Одессы похитили гипсовую кошку-геймера
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В центре Одессы похитили гипсовую кошку-геймера 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Одессе похитили гипсовую статую кошки-геймера, установленную в рамках проекта «Одесские коты», сообщает «Думская».
Композиция, где гипсовая кошка сидела на скамейке и лапой играла с нарисованными на планшете рыбками, находилась в переулке Маяковского и называлась «Пушинка». Кража произошла около 4.00 утра.
Камера наблюдения сняла как неизвестный мужчина отломал фигуру кошки от скамейки и скрылся с ней в неизвестном направлении.
По словам автора проекта, Пушинка прожила на Маяковского 18 дней.
Издание отмечает, что это не первый случай кражи статуи кота в городе. В прошлый раз неизвестные похитили скульптуру, изображавшую любимого кота писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге массово крадут Забивак.
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