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Работы по благоустройству 11 дворов завершили в Воскресенском
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Работы по благоустройству 11 дворов завершили в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты выполнили работы по благоустройству 11 дворов в поселении Воскресенское. Об этом стало известно 23 июля.
— Работы провели на территории домов №№4 «А», 8, 12 «Б», 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 35, 36 и 38. На объектах отремонтировали тротуары и постелили асфальтобетонное покрытие. Специалисты провели работы по обустройству парковочных карманов, — отметил представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Воскресенское.
Он добавил, что рабочие установили урны и лавочки.
В течение двух недель завершится обустройство спортивной площадки на территории дома №5.
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