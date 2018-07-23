Трасса М-5, проходящая через Южный Урал, оказалась одной из самых опасных

Федеральная трасса М-5 оказалась самой опасной среди автотрасс, которые связывают Москву со столицами иностранных государств и региональными центрами, сообщает сайт МОЦ «За безопасность российских дорог».

На днях эксперты МОЦ подготовили рейтинг безопасности российских дорог по результатам 2017 года. Учитывалось, прежде всего, количество ДТП и число погибших и раненных, протяжённость трассы и прилегающее население.

В итоге трасса М-5, которая проходит через Челябинскую область , оказалась в своей категории самой опасной — на ней произошло 8 тысяч 241 ДТП. В списке опасных также М-4 и М-7.

Самыми безопасными оказались трассы «Балтия», «Кола» и «Уссури».