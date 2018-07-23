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Фонд Шелкового пути присоединится к проекту солнечной энергии в ОАЭ
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Фонд Шелкового пути присоединится к проекту солнечной энергии в ОАЭ 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Китайский Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) приобретет долю в размере 24% в масштабном проекте солнечной энергии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает CNBC.
Саид Мохаммед Аль Тайер, управляющий и главный исполнительный директор Дубайского управления по электричеству и водоснабжению (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) на церемонии открытия четвертой фазы солнечного парка Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, 19 марта 2018 года. Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
Проект Dubai Electricity and Water Authority Concentrated Solar Power (DEWA CSP) мощностью в 700 мегаватт представляет собой четвертую фазу солнечного парка премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума — крупнейшего солнечного парка на планете.
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Дубай запустил крупнейшую солнечную электростанцию «Зеленая» энергетика: Китай — один за всех? Китай обошел США по инвестициям в чистую энергию Как сообщали «Вести. Экономика», в прошлом году конкурс на развитие проекта DEWA CSP в ОАЭ выиграл консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и КНР во главе с саудовской ACWA Power. "Появление нового инвестора в DEWA CSP полностью соответствует установленной стратегии ACWA Power по совместному инвестированию с партнерами, которые могут обеспечить создание добавленной стоимости и, в свою очередь, будут поддерживать наши проекты", — заявил генеральный директор ACWA Power Пэдди Падманатан. "Мы не могли бы найти более подходящего партнера, чем Фонд Шелкового пути, чтобы дополнить DEWA и нас в том, что является крупнейшим проектом возобновляемой энергии, реализуемым сегодня в мире", — добавил он. Планируется, что мощность солнечного парка Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума составит 1000 мегаватт к 2020 году и 5000 мегаватт к 2030 году. Парк поможет сократить выбросы диоксида углерода более чем на 6,5 млн тонн в год, заявляет DEWA.
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