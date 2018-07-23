Фонд Шелкового пути присоединится к проекту солнечной энергии в ОАЭ

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Китайский Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) приобретет долю в размере 24% в масштабном проекте солнечной энергии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает CNBC.

Саид Мохаммед Аль Тайер, управляющий и главный исполнительный директор Дубайского управления по электричеству и водоснабжению (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) на церемонии открытия четвертой фазы солнечного парка Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, 19 марта 2018 года. Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER

Проект Dubai Electricity and Water Authority Concentrated Solar Power (DEWA CSP) мощностью в 700 мегаватт представляет собой четвертую фазу солнечного парка премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума — крупнейшего солнечного парка на планете.

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