Всех погорельцев с Театрального спуска планируют расселить до 21 августа

На Театральном спуск сгорели десятки домов

Администрация Ростова собирается завершить расселение погорельцев с Театрального спуска в течение месяца, до годовщины пожара. Жилье уже приобрели для 326 человек, осталось 158.

— Дата может быть сдвинута, так как в конечном итоге всё зависит от самих погорельцев. Мы пока не со всеми гражданами заключили договор, который даёт им право в течение 3 месяцев подбирать для себя новое жильё. Плюс остались люди, которые в судах по-прежнему обосновывают своё право на субсидии, — цитирует Donnews главу администрации Ростова Виталия Кушнарева

По словам Кушнарева, 14,2 млн рублей потратили на помощь тем, чьё жилье пострадало от пожара, но подлежало восстановлению. Эти деньги собрал фонд «Город».

Напомним, крупный пожар в районе Театральной площади произошел 21 августа. Огонь полыхал на площади десять тысяч квадратных метров. Стихия оставила без крыши над головой 218 семей, пострадали 564 человека, один ростовчанин погиб в своем доме.