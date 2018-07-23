Ещё
Всех погорельцев с Театрального спуска планируют расселить до 21 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всех погорельцев с Театрального спуска планируют расселить до 21 августа 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Театральном спуск сгорели десятки домов
Администрация Ростова собирается завершить расселение погорельцев с Театрального спуска в течение месяца, до годовщины пожара. Жилье уже приобрели для 326 человек, осталось 158.
— Дата может быть сдвинута, так как в конечном итоге всё зависит от самих погорельцев. Мы пока не со всеми гражданами заключили договор, который даёт им право в течение 3 месяцев подбирать для себя новое жильё. Плюс остались люди, которые в судах по-прежнему обосновывают своё право на субсидии, — цитирует Donnews главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.
По словам Кушнарева, 14,2 млн рублей потратили на помощь тем, чьё жилье пострадало от пожара, но подлежало восстановлению. Эти деньги собрал фонд «Город».
Напомним, крупный пожар в районе Театральной площади произошел 21 августа. Огонь полыхал на площади десять тысяч квадратных метров. Стихия оставила без крыши над головой 218 семей, пострадали 564 человека, один ростовчанин погиб в своем доме.
161.ru: последние новости
«Если не уедешь, мы тебя закопаем»: в Новошахтинске врача избили прямо в больнице В Таганроге беременная девушка покончила жизнь самоубийством Из администрации Ростова уволили замглавы по ЖКХ Владимира Сакеллариуса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога317
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе131
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину89
Дачники будут жить по новым правилам130
Из россиян сделают «вечных пешеходов»55
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение