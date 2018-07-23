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В прокуратуру Хасавюрта обратился инвалид 1-й группы
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В прокуратуру Хасавюрта обратился инвалид 1-й группы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В прокуратуру Хасавюрта обратился инвалид 1-й группыЖитель Хасавюрта с инвалидностью первой группы обратился в местную прокуратуру.
Мужчину не обеспечили, необходимым для здоровья оборудованием: инвалидная коляска, кресло-стул с санитарным оснащением и противопролежневой подушкой и матрасом.
После проверки данных, прокуратура Хасавюрта выявила нарушение требований федерального законодательства о социальном обслуживании инвалидов в России:
«…заявитель длительное время не обеспечивался указанными техническими средствами реабилитации».
В связи с этим надзорный орган внес представление в адрес управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РД.
Ранее, в июне, в ведомство было направлено обращение от шести инвалидов, которые не получали своевременно ряд необходимых лекарств.
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