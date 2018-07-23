В прокуратуру Хасавюрта обратился инвалид 1-й группы

В прокуратуру Хасавюрта обратился инвалид 1-й группыЖитель Хасавюрта с инвалидностью первой группы обратился в местную прокуратуру.

Мужчину не обеспечили, необходимым для здоровья оборудованием: инвалидная коляска, кресло-стул с санитарным оснащением и противопролежневой подушкой и матрасом.

После проверки данных, прокуратура Хасавюрта выявила нарушение требований федерального законодательства о социальном обслуживании инвалидов в России

«…заявитель длительное время не обеспечивался указанными техническими средствами реабилитации».

В связи с этим надзорный орган внес представление в адрес управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РД.

Ранее, в июне, в ведомство было направлено обращение от шести инвалидов, которые не получали своевременно ряд необходимых лекарств.