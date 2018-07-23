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В Симферополе снесут 255 незаконных объектов
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В Симферополе снесут 255 незаконных объектов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе в ближайшее время снесут 255 незаконных объектов. На это планируется потратить более 2,7 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель главы администрации города Валерий Гуменюк.
"По всем указанным объектам было принято решение о демонтаже. Все соответствующие предписания были направлены владельцам, однако они не предприняли никаких мер в течение установленных законом 30 дней, поэтому демонтажем займется компания, которая была определена исполнителем этих работ. Снос может начаться уже завтра", — отметил Валерий Гуменюк.
По данным замглавы администрации города, в этот список входят 164 гаража, 36 стопперов, 33 торговых объекта и четыре ограждения.
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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого владельцу четырех срубов в Симферополе дали 30 дней на самостоятельный снос.
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