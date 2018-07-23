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Долги по зарплате на 333 млн рублей погасили в I полугодии 2018 года на Кубани
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Долги по зарплате на 333 млн рублей погасили в I полугодии 2018 года на Кубани 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае в январе-июне 2018 года погасили долги по зарплате на 333 млн рублей, об этом сообщил прокурор региона Сергей Табельский.
По его словам, 70 млн рублей из этой суммы пришлось на задолженность по муниципальным контрактам. Также были погашены долги по налогам на 250 млн, предотвращено незаконное расходование бюджетных средств на 500 млн рублей, передает РБК Краснодар.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», просроченная задолженность предприятий Краснодарского края по заработной плате на 1 июля 2018 года составила 34,1 млн рублей, что на 1,6 млн рублей, или 5% больше, чем месяцем ранее.
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