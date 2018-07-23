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Два стационара кратковременного пребывания открылись при больнице на севере Москвы
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Два стационара кратковременного пребывания открылись при больнице на севере Москвы 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
При городской клинической больнице им. Вересаева, которая расположена на Лобненской улице, открыли два стационара кратковременного пребывания по профилям «хирургия» и «гинекология».
Об этом сообщила специалист больницы по связям с общественностью Эльвира Чеснокова.
— Главное преимущество лечения в стационаре кратковременного пребывания заключается не только в применении малоинвазивных щадящих методик. Хирургическое вмешательство и выписка пациента осуществляются в один день, — отметила Чеснокова.
Направления в стационар кратковременного пребывания выдают врачи поликлинического отделения больницы им. Вересаева.
Напомним, что больница находится по адресу ул. Лобненская, д. 10. (мю)
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