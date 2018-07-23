Два стационара кратковременного пребывания открылись при больнице на севере Москвы

При городской клинической больнице им. Вересаева, которая расположена на Лобненской улице, открыли два стационара кратковременного пребывания по профилям «хирургия» и «гинекология».

Об этом сообщила специалист больницы по связям с общественностью Эльвира Чеснокова.

— Главное преимущество лечения в стационаре кратковременного пребывания заключается не только в применении малоинвазивных щадящих методик. Хирургическое вмешательство и выписка пациента осуществляются в один день, — отметила Чеснокова.

Направления в стационар кратковременного пребывания выдают врачи поликлинического отделения больницы им. Вересаева.

Напомним, что больница находится по адресу ул. Лобненская, д. 10. (мю)