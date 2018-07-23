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Владимирцам расскажут о порядке изъятия земли для ВСМ Москва—Казань
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Владимирцам расскажут о порядке изъятия земли для ВСМ Москва—Казань 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Продолжаются консультации по земельным вопросам, связанным со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на территории Владимирской области, сообщается на сайте областной администрации.
Документация по планировке и межеванию территории опубликована на сайтах муниципальных образований региона. Осенью представители АО «Скоростные магистрали» проведут встречу с гражданами на площадке единого информационного центра в здании железнодорожного вокзала во Владимире. Сотрудники компании расскажут о процедуре выкупа и изъятия земли, а также об использовании или обременении участков в интересах Российской Федерации.
Также по данным вопросам можно обратиться в информационный центр ВСМ или направить запрос по адресу: info@hsrail.ru.
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