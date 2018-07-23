В Выборге устанавливают новые автобусные остановки

21 июля в Выборге продолжились работы по обновлению остановок общественного транспорта, которые подрядчик планирует завершить к 4 августа.

Как рассказали специалисты отдела благоустройства администрации МО «Выборгский район» Ленобласти , уровень вандализма в Выборге достаточно высокий, ежемесячно жители и гости города повреждают примерно 3-5 павильонов, которым чаще всего выламывают и разбивают стены.

В Администрации Выборга отметили, что в 2018 году запланировано провести замену устаревших и поврежденных в результате вандализма автобусных остановок. В данный момент под замену попало 12 автобусных остановок на Ленинградском шоссе (от ул. Приморской до автовокзала) и в центре Выборга.

Напомним, что в 2018 году в городе проходит масштабное благоустройство: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. 25 июля в Выборг должен прибыть трамвай. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.