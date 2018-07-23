Ещё
В Выборге устанавливают новые автобусные остановки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Выборге устанавливают новые автобусные остановки 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
21 июля в Выборге продолжились работы по обновлению остановок общественного транспорта, которые подрядчик планирует завершить к 4 августа.
Как рассказали специалисты отдела благоустройства администрации МО «Выборгский район» Ленобласти, уровень вандализма в Выборге достаточно высокий, ежемесячно жители и гости города повреждают примерно 3-5 павильонов, которым чаще всего выламывают и разбивают стены.
В Администрации Выборга отметили, что в 2018 году запланировано провести замену устаревших и поврежденных в результате вандализма автобусных остановок. В данный момент под замену попало 12 автобусных остановок на Ленинградском шоссе (от ул. Приморской до автовокзала) и в центре Выборга.
Напомним, что в 2018 году в городе проходит масштабное благоустройство: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. 25 июля в Выборг должен прибыть трамвай. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.
Ivyborg.ru: последние новости
В Выборге продолжается объединение "УК по ЖКХ" и "Выборгтеплоэнерго" Трансферная стоимость 13 игроков сборной России выросла после ЧМ Неизвестный сломал банкомат в отделении почты Сертолово и сбежал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога309
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе113
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину84
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение