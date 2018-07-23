Саратовцы жалуются на неработающие светофоры

Сегодня в социальных сетях появилось несколько сообщений о неработающих светофорах на городских перекрёстках. На остановке Транспортная по проспекту Строителей очевидцы жалуются на светофор, неработающий, видимо, после утреннего дождя.

Такая же проблема и в поселке Юбилейный. Напротив торгового центра «Синий кит» дорожный помощник отключён уже два дня. Из-за большого потока транспорта жители микрорайона опасаются переходить дорогу в этом месте. Об этом рассказала одна из жительниц микрорайона в паблике «Саратов Life». Мнения комментаторов поста разделились. Одни уверены, что жаловаться в социальных сетях бесполезно. Другие считают, что привлечь внимание к проблеме нужно любым способом.

"Какие все умные! Посмотрим, что будете делать если насмерть будут сбивать либо ваших детей, либо родственников. А у нас опасный переход, такие умники как вы и не пропускают, еще и возле виска крутят", — комментирует один из посетителей сообщества.