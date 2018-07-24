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На Кубани экс-начальницу отдела полиции приговорили к 8 годам колонии за взяточничество
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На Кубани экс-начальницу отдела полиции приговорили к 8 годам колонии за взяточничество 

Деловая газета. Юг 20 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшей начальнице отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району Лилии Подгорной, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Согласно материалам дела, весной 2017 года Подгорная через свою знакомую Александру Гермаш предложила предпринимателю за взятку не привлекать его к административной ответственности за непредоставление сведений для снятия иностранцев с учета по месту пребывания.
Об этом предложении бизнесмен сообщил в правоохранительные органы. В мае 2017 года в станице Брюховецкой он передал посреднику 2,5 млн рублей, после чего женщину задержали сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии также была задержана начальник отделения отдела полиции. Суд признал их виновными по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст.291.1 УК РФ (Посредничестве во взяточничестве).
Подгорной назначено наказание в виде 8 лет заключения и штрафа в размере 5 млн рублей. Кроме того она лишена права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Наказание отсрочено до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста. Гермаш суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 5 млн рублей.
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