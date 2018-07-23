Выдвинуты первые версии гибели амурского тигра

Росприроднадзор выдвинул несколько версий гибели особи амурского тигра в Приморском крае . Труп животного был найден в национальном парке «Бикин».

Специалисты предполагают, что зверь мог утонуть при переправе через реку, но не исключают, что хищника убили браконьеры.

«Точную причину гибели тигра можно будет назвать после получения результатов экспертизы, которая в настоящее время продолжается. При необходимости к расследованию привлекут правоохранительные органы », —сообщают в ведомстве.

Амурский тигр занесён в Красную книгу РФ . За его убийство может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Как ранее писал News.ru, популяции этого хищника, помимо браконьеров, угрожают интенсивные вырубки ясеня, липы, дубов и кедра.