Украинский омбудсмен назвала точное число заразившихся дизентерией в лагере «Орленок»

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что 94 человека, из них 79 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», заведение закрыли. Донецкий лабораторный центр установил причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, у части больных подтвердили острую дизентерию.

«Большинство пострадавших от массового отравления в лагере «Орленок» уже выписывают из больниц. По состоянию на утро 23 июня у 67 человек, которые отравились в детском лагере «Орленок» в Донецкой области, подтвержден диагноз дизентерия», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

По данным пресс-службы, в настоящее время в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в городе Константиновка — один человек.

Ранее Денисова заявила, что будет проводить свое расследование по факту отравления в детском лагере.

Дизентерия — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан и социальной напряженности в общинах.