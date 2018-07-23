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Прокуратура выявила сокрытие кубанскими чиновниками 29 млн рублей доходов
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Прокуратура выявила сокрытие кубанскими чиновниками 29 млн рублей доходов 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Представители власти в Краснодарском крае скрыли свои доходы на сумму более 29 млн рублей и информацию о владении порядка 200 га земельных участков, сообщает в понедельник пресс-служба краевой прокуратуры.
"Установлены факты сокрытия более 190 должностными лицами доходов в размере свыше 29 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, представители власти также скрыли в своих отчетах об имущественном положении данные о 17 машинах, финансовых обязательствах на сумму более 23 млн рублей и долях участия в 14 организациях.
Как сообщалось ранее, в августе прошлого года прокуратура Краснодарского края инициировала проверку доходов заместителя главы администрации Новопокровского района Оксаны Варавиной, указавшей в налоговой декларации земельные участки общей площадью 6 млн кв. м и доход более 14 млн рублей.
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