Прокуратура выявила сокрытие кубанскими чиновниками 29 млн рублей доходов

"Установлены факты сокрытия более 190 должностными лицами доходов в размере свыше 29 млн рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, представители власти также скрыли в своих отчетах об имущественном положении данные о 17 машинах, финансовых обязательствах на сумму более 23 млн рублей и долях участия в 14 организациях.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года прокуратура Краснодарского края инициировала проверку доходов заместителя главы администрации Новопокровского района Оксаны Варавиной, указавшей в налоговой декларации земельные участки общей площадью 6 млн кв. м и доход более 14 млн рублей.