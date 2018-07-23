ГП за три года помогла вернуть долгов по госконтрактам бизнесу на 104 млрд рублей

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Российская прокуратура за три года помогла погасить долги по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями на 104 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования за три года задолженность перед предпринимателями погашена в сумме около 104 млрд рублей", — сообщил Куренной.

В 20 регионах прокуроры инициировали поправки в региональные и местные бюджеты для погашения долгов. Недопущению росту задолженности перед бизнесом помогло направление прокурорами материалов в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий недобросовестных чиновников (по инициативе прокуроров возбуждено 102 уголовных дела), отметил представитель надзорного ведомства.

Персональные штрафы

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что за год действия новой статьи КоАП (ст. 7.325 — нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) прокурорами инициировано административное преследование 870 должностных лиц — государственных и муниципальных заказчиков.

В частности, «по результатам рассмотрения Федеральной антимонопольной службой возбужденного Генеральной прокуратурой РФ дела об административном правонарушении за нарушение срока оплаты выполненных хозяйствующим субъектом по госконтракту работ к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей привлечен главный врач Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора », — сказал Куренной.

В 27 регионах России прокуроры добивались привлечения к административной ответственности должностных лиц заказчиков за заключение контрактов с предпринимателями при отсутствии средств в бюджетах на их оплату. А в тех случаях, когда из-за нарушений сроков оплаты по госконтрактам из бюджетов выплачивались неустойки, прокурорами предъявляются регрессные иски о взыскании с виновных должностных лиц излишне выплаченных бюджетных средств (неустоек). Только в Краснодарском крае в суд предъявлено 27 таких исков, из которых уже удовлетворены 19 на сумму свыше 4 млн рублей.

Ответственность

По словам представителя Генпрокуратуры, чаще всего виновных в ситуациях с долгами по контрактам чиновников привлекали к дисциплинарной ответственности (за три года — 9,1 тыс. должностных лиц). К административной ответственности (в основном штрафам) привлечено более 2 тыс. чиновников. О недопустимости нарушения требований закона предостережено 1156 должностных лиц. В органы государственной власти и местного самоуправления прокуроры направили 494 «информации» для устранений причин нарушений, в суды предъявлено 388 исков для взыскания долгов.

"Всего в целях устранения выявленных нарушений и восстановления законных интересов хозяйствующих субъектов органами прокуратуры внесено более 18 тыс. представлений", — подчеркнул Куренной.