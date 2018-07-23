Российские военнослужащие оказали помощь участникам горно-спортивного клуба Душанбе

Под началом настоятеля Иверского храма при российской военной базе иерея Романа Чебоненко они передали продуктовые наборы ребятам, которые планируют осуществить восхождение на Фанские горы Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане оказали гуманитарную помощь молодёжному клубу «Кондор» при Русской православной церкви Свято-Никольского собора в Душанбе.

Под началом настоятеля Иверского храма при соединении иерея Романа Чебоненко они передали продуктовые наборы ребятам, которые планируют осуществить восхождение на Фанские горы Таджикистана.

Для покорения вершин им понадобятся немалые силы, а для этого необходим сбалансированный набор питательных веществ для организма, отметил один из инструкторов клуба.

Всего было передано около 500 кг продуктов, среди которых мука, куриное мясо, крупы, масло, сгущённое молоко и др.

Свято-Никольский собор — кафедральный собор Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви.