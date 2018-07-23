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Российские военнослужащие оказали помощь участникам горно-спортивного клуба Душанбе
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Российские военнослужащие оказали помощь участникам горно-спортивного клуба Душанбе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Под началом настоятеля Иверского храма при российской военной базе иерея Романа Чебоненко они передали продуктовые наборы ребятам, которые планируют осуществить восхождение на Фанские горы Таджикистана.
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане оказали гуманитарную помощь молодёжному клубу «Кондор» при Русской православной церкви Свято-Никольского собора в Душанбе.
Под началом настоятеля Иверского храма при соединении иерея Романа Чебоненко они передали продуктовые наборы ребятам, которые планируют осуществить восхождение на Фанские горы Таджикистана.
Для покорения вершин им понадобятся немалые силы, а для этого необходим сбалансированный набор питательных веществ для организма, отметил один из инструкторов клуба.
Всего было передано около 500 кг продуктов, среди которых мука, куриное мясо, крупы, масло, сгущённое молоко и др.
Свято-Никольский собор — кафедральный собор Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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