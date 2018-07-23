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Самарская область окажет финансовую поддержку предприятию, где большая часть сотрудников — люди с нарушениями зрения
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Самарская область окажет финансовую поддержку предприятию, где большая часть сотрудников — люди с нарушениями зрения 

ТРК Губерния 1 час назад
«Самараавтожгут» будет ежегодно получать финансовую поддержку от области. Соответствующее поручение дано главой региона Дмитрием Азаровым в ходе встречи с депутатом Государственной думы Олегом Смолиным, представителями компании и всероссийского общества слепых. Более половины сотрудников «Самараавтожгут» — люди с нарушениями зрения. В конце 2017 года предприятие получило из бюджета свыше 12 миллионов рублей в рамках программы «Доступная среда в Самарской области». Олег Смолин поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и поинтересовался: есть ли возможность сделать субсидию регулярной.
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