«Самараавтожгут» будет ежегодно получать финансовую поддержку от области. Соответствующее поручение дано главой региона Дмитрием Азаровым в ходе встречи с депутатом Государственной думы Олегом Смолиным, представителями компании и всероссийского общества слепых. Более половины сотрудников «Самараавтожгут» — люди с нарушениями зрения. В конце 2017 года предприятие получило из бюджета свыше 12 миллионов рублей в рамках программы «Доступная среда в Самарской области». Олег Смолин поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и поинтересовался: есть ли возможность сделать субсидию регулярной.