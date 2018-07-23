Базовый Volkswagen Golf GTI больше не будет выпускаться

Для тех, кто хотел купить новый Volkswagen Golf GTI есть очень неприятная новость: производитель завершил выпуск базовой модели.

Из-за несоответствия установленным стандартам выбросов WLTP, Volkswagen был вынужден исключить автомобиль из линейки и оставить только более мощный Golf GTI Performance. Последний имеет начальную цену в 32 950 евро (примерно 38 350 долларов США) и предлагает 245 лошадиных сил от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Разгон модели с места до первой сотни достигается за 6,2 секунды. На данный момент немецкая компания занимается реализацией восьмого поколения Golf, которое должно официально дебютировать следующим летом, а также проводит завершающие работы над Golf GTI TCR. Последний будет запущен в конце 2018 года и обеспечит 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Агрегат соединят с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом.