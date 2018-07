Внеземная цивилизация в новой кампании Calvin Klein

Introducing the #Fall2018 #CALVINKLEIN #205W39NYC campaign. Shot by @willyvanderperre, this season explores the American landscape through an otherworldly lens.

Публикация от CALVIN KLEIN (@calvinklein) 23 Июл 2018 в 5:02 PDT Calvin Klein опубликовали первые кадры кампании коллекции 205W39NYC осень-зима 2018. Их автором стал фотограф Вилли Вандерперре. На снимках модели позируют на фоне американского пейзажа, который представлен как другая планета.

Вилли Вандерперре также снимал кампании для Raf Simons и Prada.