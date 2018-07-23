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Курян приглашают в «Летние парки чтения»
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Курян приглашают в «Летние парки чтения» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В рамках проекта «Читающий город», Централизованная система библиотек города Курска организует культурно-досуговые программы на открытых площадках областного центра в «Летних парках чтения».
24 июля в 12.00 на площадке в Детском парке состоится интерактивная игра «Читаем и рисуем Маяковского», посвященная 125-летию со дня рождения поэта. Участники узнают биографию и творчество В. Маяковского, а также примут участие в интерактивных литературных играх. Юные куряне прочитают поучительную «Историю Власа — лентяя и лоботряса», проиллюстрируют стихотворение поэта «Что ни страница, то слон, то львица» и создадут книгу из рисунков.
25 июля в 11.00 на площадке «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1) пройдёт познавательно-игровая программа «Экологическое ассорти». Ребята отправятся в увлекательное эко-путешествие. Участники познакомятся с Красной книгой Курской области. Всем желающим будет предложено принять участие в интерактивных конкурсах и викторинах, экологических играх.
25 июля в 11.00 в сквере напротив остановки ГКЦ «Лира» будет организован мастер-класс «Мы — затейники», на котором юных курян научат лепить из соленого теста, делать аппликации и др. Книжно-иллюстративной экспозиция «Чудеса своими руками» представит издания, обучающие различным видам прикладного творчества.
25 июля в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится вечер «Родники духовной мудрости», посвященный 1030-летию Крещения Руси. Гостей и жителей города ожидает насыщенная и разнообразная программа: экскурс в историю принятия христианства, рассказ о житии святого равноапостольного князя Владимира.
Книжно-иллюстративные экспозиции «Книги добра и любви», «Сокровенный мир православия» ознакомят гостей мероприятия с изданиями, посвященными православным праздникам, жизнеописанию русских святых, литературой о храмах и иконах.
Почетным гостем «Летнего парка чтения» станет настоятель Успенско-Никитского храма отец Александр, который расскажет о значении книг духовной тематики.
26 июля в 17.00 в сквере на площади К. К. Рокоссовского начнётся тематическая программа «Святая Русь, храни веру православную». Для гостей состоится презентация книжно-иллюстративной экспозиция «К духовным началам».
Вниманию участников будет представлена выставка репродукций живописных полотен русских художников А. Рублёва, В. Перова, В. Васнецова. М. Нестерова и др. Особое место в экспозиции займут творческие работы юных курян «Русь православная». Также гости примут участие в экспресс-викторине «История Православия».
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