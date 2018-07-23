В ЯНАО отказали в регистрации двум кандидатам в главы ключевых муниципалитетов 

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района приняла решение об отказе в регистрации кандидату на пост главы района Николаю Харючи. Об этом сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в ТИКе, пояснив, что причина — недостаточное количество достоверных подписей. Всего он должен был собрать 61 подпись избирателей, погрешность могла составить только пять. Николай Харючи в неё не уложился.
Как сообщил ИА «Север-Пресс» руководитель регионального проекта «Гражданский контроль» Дмитрий Заякин, специалисты районного ТИК произвели сверку данных избирателей, внесенных в подписные листы, с регистром избирателей в системе ГАС «Выборы». На втором этапе произведена сверка сведений об избирателях в миграционном пункте отдела МВД РФ по Тазовскому району. Данные сведения подтверждены справкой из правоохранительных органов.
По оценке правозащитников, процедуры сверки данных избирателей, поддержавших кандидата, произведены в полном соответствии с законодательством. Претензий у «Гражданского контроля» к ТИК Тазовского района — нет.
Напомним, накануне по аналогичной причине было отказано в регистрации самовыдвиженцу на пост главы Красноселькупского района Ринату Назырову.
Представителями проекта «Гражданский контроль» проведено исследование — за последние 3 года в рамках избирательных кампаний муниципального уровня на Ямале — из 83 кандидатов, получивших отказ в регистрации, 52 кандидата получили отказ непосредственно по несоответствию подписных листов — нарушениям при их оформлении и заполнении.
«А это почти две трети кандидатов не проходят первый этап регистрации из-за несоответствия предоставления документов в соответствии с законодательством. Это говорит, в первую очередь, о незнании кандидатами тонкостей избирательного законодательства, регулирующего порядок, а также указывает на недостаточно ответственный подход сборщиков подписей к самой процедуре, которая в последствии приводит к подобным результатам. Эксперты «Гражданского контроля» взяли на контроль избирательные кампании, проходящие на территории ЯНАО в 2018 году», — подчеркнул Дмитрий Заякин.