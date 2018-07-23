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Подразделения РЭБ ЦВО сорвали удары средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Сибири, на Урале и в Поволжье
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Подразделения РЭБ ЦВО сорвали удары средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Сибири, на Урале и в Поволжье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие совершили марши в районы предполагаемых учений, где отработали вопросы прикрытия особо важных объектов от прицельных ракетных и авиационных ударов «противника».
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальных учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья сорвали удары средств воздушного нападения условного противника на стратегические объекты крупных городов.
Специалисты РЭБ совершили марши в районы предполагаемых учений, где отработали вопросы прикрытия особо важных объектов Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Саратовской областей от прицельных ракетных и авиационных ударов условного противника.
По замыслу учений, «противник» планировал уничтожить объекты военной инфраструктуры с применением авиации и крылатых ракет. Расчеты комплексов РЭБ «Красуха-4С» своевременно заняли позиции, вскрыли ракетно-авиационную группировку условного противника, нанесли «ослепляющее» воздействие на бортовые радиолокационные станции самолетов и разведывательные спутники, обеспечивающие наведение авиации. Создав искажение навигационного поля, военнослужащие сделали невозможным нанесение прицельного авиационного удара.
В специальных учениях принимали участие более 900 военнослужащих, было задействовано 50 единиц техники.
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