Подразделения РЭБ ЦВО сорвали удары средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Сибири, на Урале и в Поволжье

Военнослужащие совершили марши в районы предполагаемых учений, где отработали вопросы прикрытия особо важных объектов от прицельных ракетных и авиационных ударов «противника».

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальных учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья сорвали удары средств воздушного нападения условного противника на стратегические объекты крупных городов.

Специалисты РЭБ совершили марши в районы предполагаемых учений, где отработали вопросы прикрытия особо важных объектов Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Саратовской областей от прицельных ракетных и авиационных ударов условного противника.

По замыслу учений, «противник» планировал уничтожить объекты военной инфраструктуры с применением авиации и крылатых ракет. Расчеты комплексов РЭБ «Красуха-4С» своевременно заняли позиции, вскрыли ракетно-авиационную группировку условного противника, нанесли «ослепляющее» воздействие на бортовые радиолокационные станции самолетов и разведывательные спутники, обеспечивающие наведение авиации. Создав искажение навигационного поля, военнослужащие сделали невозможным нанесение прицельного авиационного удара.

В специальных учениях принимали участие более 900 военнослужащих, было задействовано 50 единиц техники.