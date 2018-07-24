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Подразделение РЭБ российской военной базы в Армении подавили радиосредства условного противника
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Подразделение РЭБ российской военной базы в Армении подавили радиосредства условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи современных комплексов «Инфауна» отработали задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования.
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении в рамках тактического учения в составе соединения при совершении марша применили современные комплексы «Инфауна», подавив радиосредства условного противника.
Экипажи современных комплексов РЭБ отработали задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования, а также определения местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи «противника».
Особенность обучения военнослужащих с применением новых средств РЭБ — выполнение задач в условиях высокогорной местности и при температурах окружающей среды выше 40 градусов по Цельсию.
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