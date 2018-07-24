Подразделение РЭБ российской военной базы в Армении подавили радиосредства условного противника

Экипажи современных комплексов «Инфауна» отработали задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении в рамках тактического учения в составе соединения при совершении марша применили современные комплексы «Инфауна», подавив радиосредства условного противника.

Экипажи современных комплексов РЭБ отработали задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования, а также определения местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи «противника».

Особенность обучения военнослужащих с применением новых средств РЭБ — выполнение задач в условиях высокогорной местности и при температурах окружающей среды выше 40 градусов по Цельсию.