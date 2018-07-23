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Никакого «криминала». Все закупки по закону, но нужно подтянуть планирование
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Никакого «криминала». Все закупки по закону, но нужно подтянуть планирование 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Контрольно-счётная палата Пуровского района провела аудит в сфере закупок в районных департаментах образования, а также транспорта, связи и систем жизнеобеспечения. Как заявил заместитель председателя КСП Игорь Карпенко, никакого «криминала» в ходе проведения аудита закупок в этих департаментах не обнаружено.
Он пояснил, что для централизации закупок полномочия по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок, работ, услуг для нужд Пуровского района, городских и сельских поселений, входящих в его состав, возложены на управление муниципального заказа и торговли администрации района. По его словам, это значительно усложняет возможность осуществления каких-либо коррупциогенных схем.
«Основные замечания связаны с планированием закупок, подготовкой и размещением в Единой информационной системе планов закупок и планов-графиков закупок на год, что, кстати, не всегда зависит только от заказчика. При осуществлении аудита закупок мы провели оценку их эффективности по утвержденной ранее методике. Оценка составила 70-75 баллов из 100 возможных. Если говорить в целом о состоянии закупок в районе, то, по моему мнению, с каждым годом ситуация становится более устойчивой — повышается уровень профессионализма контрактных управляющих, приобретается опыт работы в условиях действия закона о контрактной системе как заказчиками, так и участниками закупок. Да и сама система становится не такой пугающей и непонятной, как раньше», — отметил Игорь Карпенко.
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